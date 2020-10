Sgominato un giro di droga a Nuova Ostia: in arresto 2 pusher

Ostia – In queste ore a Nuova Ostia sono avvenuti due arresti e una denuncia ai danno di pusher, che stavano portando avanti nelle loro abitazioni un traffico di sostanze stupefacenti.

E’ stata messa in arresto una coppia residente nel quartiere, dopo che i Carabinieri avevano individuato dei giri sospetti intorno alla loro abitazione occupata.

Ieri notte i Carabinieri hanno fermato i due coniugi mentre uscivano di casa e salivano su una vettura in sosta. I controlli di rito hanno individuato addosso ai soggetti – già conosciuti alle Forze dell’Ordine – cinque ovuli di cocaina per un peso di 60 grammi, un grammo di crack e 1.500 euro in contanti provenienti probabilmente dall’attività di spaccio.

All’interno dell’abitazione occupata abusivamente, i militari hanno rinvenuto tutto il materiale necessario al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

I due coniugi sono stati attualmente portati davanti al Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.

Via del Sommergibile, denunciato giovane con 2 grammi di hashish

E’ stato denunciato in stato di libertà un giovane residente a via del Sommergibile, con i Carabinieri che hanno rinvenuto nella sua abitazione 2 grammi di hashish e 3.150 euro in contanti.

Il ragazzo appena maggiorenne e disoccupato non ha saputo chiarire ai Carabinieri la provenienza dei soldi.

La droga e i contanti sono stati sequestrati dai militari, mentre il pusher è stato denunciato in attesa delle ulteriori decisioni dell’Autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

