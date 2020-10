Ostia, aggredisce e rapina un uomo sull’autobus 01: denunciato un giovane

Ostia – E’ stato denunciato un ragazzo di 19 anni residente a Casal Palocco, che nella giornata di ieri aveva aggredito e rapinato un uomo sulla linea autobus 01 di Ostia.

Il giovane probabilmente aiutato nella rapina da un complice, aveva preso di mira un signore che stava prendendo il bus circolare che attraversa Lido Centro e Ostia Ponente. Una volta picchiata la vittima, i due soggetti si sono impossessati del suo borsello con dentro poche decine di euro. I ladri erano poi fuggiti, riuscendo in un primo momento le loro tracce.

Grazie alle indagini dei Carabinieri, si è riusciti a risalire al giovane di Casal Palocco: per lui è scattata l’identificazione e la denuncia in stato di libertà.

Attualmente stanno andando avanti le indagini per individuare il complice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio