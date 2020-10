Ostia, Possanzini: “Alla pista ciclabile servono urgenti interventi strutturali”

Ostia – “Paolo Ferrara ci ha informato del piano per trasformare in definitiva la ciclabile temporanea sul lungomare, superando così le criticità evidenziate in questi mesi”. Così, in una nota, il segretario di Sinistra Italiana X Municipio Marco Possanzini.

“Verrebbe da dire – continua Possanzini – che il M5S che guida il Municipio si è reso finalmente conto che la ciclabile sul lungomare, per essere definitiva, ha bisogno di importanti e urgenti interventi strutturali: corsia preferenziale per i mezzi pubblici e di emergenza, messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e dei parcheggi, opere idrauliche per evitare gli allagamenti, rimozione dello spartitraffico, rimodulazione delle aree parcheggio, integrazione con il trasporto pubblico e magari anche abbattimento del ‘lungomuro’. Peccato però che buona parte di questi interventi annunciati da Ferrara, compresa buona parte delle opere idrauliche necessarie, non verranno eseguiti con fondi di Roma Capitale ma con le risorse, se approvate, del Recovery Fund“.

“L’iter per ottenere le risorse europee è molto lungo e con un esito affatto scontato. Quindi è quanto mai bizzarro e irresponsabile, da parte di Ferrara, trattare quelle risorse come se fossero già messe in bilancio, spendibili da domani mattina. Fra l’altro non ci risulta esista un progetto o una bozza di progetto per il rifacimento del lungomare ma solamente un elenco di proposte, di intenzioni. Un problema non di poco conto quando si pensa che le risorse del Recovery Fund, per essere erogate e successivamente spese, necessitano innanzitutto di progetti molto precisi e di un iter molto rigoroso, che coinvolge il Governo Italiano e l’Europa, da cui non si può derogare”.

“E’ stucchevole la disinvoltura del consigliere comunale Paolo Ferrara nel maneggiare ad uso prettamente elettoralistico un argomento delicato come il Recovery Fund. Sulle opere che invece verranno eseguite con i fondi di Roma Capitale abbiamo capito che è stata votata una variazione di bilancio per distrarre le risorse destinate al Mercato Appagliatore al fine di convogliarle sui primi interventi di messa in sicurezza della corsia ciclabile, compresa la messa in sicurezza idraulica. Strano, perché alcune settimane fa era stato detto dalla maggioranza grillina che i fondi provenivano direttamente dal Ministero e che quindi gli impegni economici di Roma Capitale non sarebbero stati intaccati. Oggi invece scopriamo che provengono da una variazione di bilancio di cui si dovrebbe rendere conto ai cittadini, quanto meno per informarli con chiarezza sulle decisioni assunte dall’Amministrazione in merito all’uso delle risorse pubbliche”.

“Questa mancanza di trasparenza, questo perenne balbettio, questo timore di dover dare risposte prima di chiedere una preferenza elettorale, ha raggiunto limiti francamente inaccettabili. E’ necessario un cambio di passo importante anche dal punto di vista culturale. L’amministrazione di un territorio non può trasformarsi in una perenne televendita. Serve assolutamente un altro modello di sviluppo urbano rispetto a quello conosciuto fino ad oggi. E’ assolutamente necessaria una nuova e consapevole visione di città che abbia radici profonde nell’ambientalismo, nella mobilità sostenibile ed integrata, nel rispetto del bene comune, nella trasparenza. Aggiungiamo che sarebbe anche opportuno che la corsia ciclabile, oltre ad essere integrata con il trasporto pubblico, diventasse una vera ciclabile sul lungomare e non sul ‘lungomuro’. Che fine ha fatto la promessa grillina di abbattimento del ‘lungomuro’? Aspettiamo che Ferrara ci dica qualcosa a riguardo”, conclude Possanzini.

