X Municipio, Di Giovanni: “Solo polemiche del Centrodestra per il territorio”

Ostia – “Ci risiamo – afferma Antonio Di Giovanni, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio -, alle prime avvisaglie di campagna elettorale, il centrodestra si scaglia a gamba tesa sull’attuale amministrazione, con comunicati e prese di posizione, che sono solo il frutto della pretestuosità. Una compagine, allo sbando, divisa al suo interno, fatta di personaggi vecchi e nuovi raccattati tra qualche cambio di casacca e fuoriusciti di partito, con consensi da condominio o addirittura in qualche caso da prefisso telefonico”.

“Imbarazzanti quanto basta, per capire che non si confrontano sui temi – prosegue Di Giovanni -, che non hanno una visione politica del territorio, che navigano a vista, andando a polemizzare qua e là su problematiche al 90% causate dalla loro precedente cattiva gestione del territorio. Politici di mestiere per un verso e incompetenti dall’altro, questa è l’offerta che si affaccia all’orizzonte delle prossime elezioni, un’offerta desolante fatta di coalizioni che hanno sempre dimostrato la litigiosità e la diversità politica al loro interno”.

“Coesi in pubblico e divisi in privato – conclude Antonio Di Giovanni -, hanno sempre dato prova di non saper condurre un’amministrazione locale, ed è proprio a causa di questo, che i cittadini poi pagano il conto di scelte sbagliate. Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che ad oggi può vantare un percorso importante fatto di risultati politici e di esperienze amministrative al servizio dei cittadini. Strade, parchi, turismo, cultura, investimenti da milioni di euro che si accompagnano alle grandi opere, come lo Skate Park e la Fontana dello Zodiaco, risultati evidenti a tutti i cittadini, che ormai non si fanno più incantare da chi oggi si presenta senza progetti e senza proposte”.

