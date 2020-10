A spasso con la droga in tasca: arrestati due pusher di Acilia e Dragona

Ostia – Due pusher di Acilia e Dragona sono stati arrestati in poche ore dai carabinieri di Ostia.

Ad Acilia, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne perché trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, nonché materiale per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente. L’uomo, fermato per un controllo, aveva destato sospetto per il suo nervosismo ed è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. In attesa dell’udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

A Dragona, a finire in manette è stato invece un uomo di 33 anni. Già ristretto agli arresti domiciliari per altro reato, all’atto del controllo da parte dei carabinieri è apparso stranamente nervoso e così è scattata una perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 40 grammi di droghe di vario genere, nonché tutto l’occorrente per confezionare le dosi. L’uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni dell’Autorità giudiziaria.

