Acilia, degrado e bivacco al parco della Madonnetta: denunciate 5 persone

Ostia – Cinque senzatetto occupavano abusivamente una struttura comunale presente nel parco della Madonnetta, ad Acilia, trasformandola in un bivacco. A scoprirlo, i carabinieri di Ostia, che li hanno identificati e denunciati.

L’area era già stata recentemente sgomberata grazie a un intervento degli uomini dell’Arma. Uno dei cinque, inoltre, è stato denunciato per avere accumulato, all’interno di un’area della struttura, numerosi ed ingombranti rifiuti solidi urbani.

