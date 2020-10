Ardea, test sierologici a dipendenti comunali e consiglieri: due positivi al Covid-19

Ardea – “Alla luce dei test che sono stati eseguiti presso l’Aula consiliare ai dipendenti e consiglieri del comune di Ardea in data 16 ottobre 2020 si comunica che sono stati identificati due soggetti su ottanta che presentano un dato sierologico indicativo di infezione attuale o recente”. Lo dichiara in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“I soggetti – spiega Possidoni – procederanno con l’esecuzione del tampone definitivo per arrivare ad una diagnosi certa e, se il dato di positività al Covid verrà confermato, rimarranno in isolamento fino a negativizzazione del tampone”.

“Così siamo riusciti – prosegue l’Assessore – a mettere un punto zero a questa situazione e tutti possiamo continuare le nostra attività con maggiore serenità. Volevo ringraziare i dipendenti dell’Ufficio Tecnico ma anche dell’Ufficio Personale che mi hanno aiutato in questa fase e che non dobbiamo assolutamente considerare conclusa qui.

Sapete che dobbiamo portare a termine ancora una serie di attività importanti per le sedi comunali e per i cittadini condivise con i vostri dirigenti, fondamentali per poter lavorare in tranquillità e sicurezza.

Soltanto con l’aiuto e la determinazione di tutti voi – conclude Possidoni – potremo raggiungere gli obiettivi condivisi. I risultati stanno arrivando, anzi alcuni già li abbiamo visti. Andiamo avanti”.

