Covid-19 a Fiumicino, Baccini: “L’opposizione parteciperà in presenza ai consigli comunali”

Fiumicino – “Nel pieno rispetto delle regole e delle norme anti Covid e dello stesso Dpcm che non fa ovviamente riferimento alle riunioni di Consiglio Comunale e Commissioni, parteciperemo in presenza alle convocazioni”, con questa dichiarazione il capogruppo dell’opposizione Mario Baccini riafferma il principio di partecipazione attiva alle sedute consiliari in presenza.

“Il nostro punto di vista – prosegue Baccini – è quello di amministratori presenti, che anche fisicamente partecipino alla vita politica per essere un riferimento per i cittadini.

Andremo in aula e ci collegheremo per le sedute per attestare che nei momenti di disagio non si abbandona la nave, chi governa deve essere sempre l’ultimo a scendere, la democrazia non può delegare, sempre nel rispetto delle norme e del distanziamento.

Ovviamente – conclude il capogruppo – terremo informati i cittadini di quanto sta avvenendo, perché come è noto le riunioni online non prevedono la informazione ai cittadini che, invece, deve essere garantita sempre per legge e trasparenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino