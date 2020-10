Covid-19 a Fiumicino: restano 29 i positivi, aumentano le sorveglianze attive

Fiumicino – “Rimangono a 29 i positivi al Covid-19 nel Comune di Fiumicino, mentre salgono a 32 le persone in sorveglianza attiva”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Gli ultimi dati forniti dalla Asl Rm3 – aggiunge il sindaco – ritraggono una situazione di stabilità che non deve però far stare tranquilli. Senza la giusta accortezza nel mettere in campo tutte le misure di prevenzione dai contagi da coronavirus, quali l’uso delle mascherine anche all’aperto, il distanziamento tra le persone e la frequente igienizzazione delle mani, il rischio di nuovi focolai è sempre dietro l’angolo.

Invito dunque – conclude Montino – tutti a seguire scrupolosamente le indicazioni degli organi sanitari e le direttive dei recenti Dpcm del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

