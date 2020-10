Covid-19 a Pomezia, salgono a 58 i positivi. Due classi della Trilussa in quarantena

Pomezia – Salgono a 58 i cittadini positivi al Covid-19 nel comune di Pomezia, di cui 3 ricoverati presso strutture ospedaliere e 55 in isolamento domiciliare.

Salgono anche i guariti, che raggiungono quota 144. Sono 24, invece, le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). Sul fronte delle scuole, infine, nell’ultima settimana due classi della scuola primaria Trilussa sono state messe in isolamento.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia