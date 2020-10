“L’ampliamento della discarica di Roccasecca (FR) in cui i rifiuti continuano ad arrivare, anche e soprattutto da Roma, con metodica puntualità, è una sconfitta per tutta la provincia di Frosinone. La Giunta Zingaretti insieme al Governo Conte dovrebbe desistere dal percorrere strade per lo smaltimento dei rifiuti che penalizzano le province, e soprattutto quella di Frosinone, a vantaggio della capitale. La nostra gente rivendica il diritto a respirare, a non sentire odori nauseabondi, a costruire il proprio futuro, a veder crescere i propri figli. Dalla regione Lazio, invece, totale indifferenza e mancanza di progettualità. È il risultato di chi continua a non affrontare mai problemi, scaricando il peso della propria incapacità sui poveri cittadini.

Assordante poi il silenzio del PD provinciale, dei consiglieri Battisti e Buschini che fanno solamente finta di difendere il territorio perché nei fatti assecondano le decisioni dei loro compagni di partito a discapito della loro stessa provincia. La Lega non ci sta e a breve saranno presentate interrogazioni parlamentari e regionali sull’argomento. Vogliamo creare una mobilitazione territoriale e popolare, portare qui il senatore Matteo Salvini, per condurre questa battaglia insieme a noi, e far toccare con mano lo scempio che si sta attuando ai danni di questa terra, già martoriata dall’inquinamento della Valle del Sacco.” – Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli.

