Fiumicino, FdI-Patria e Libertà: Roberto Feola è il nuovo presidente del circolo territoriale

Fiumicino – “Siamo orgogliosi di informare i simpatizzanti di tutto il partito sul nostro territorio che da oggi Roberto Feola è ufficialmente il nuovo presidente del nostro circolo”. Lo rende noto in un comunicato il circolo territoriale di FdI-Patria e Libertà.

“Ringraziamo Alessio Territo – prosegue il circolo FdI- per il lavoro svolto in questi anni per il bene del circolo e del partito e soprattutto per l‘impegno sociale dimostrato per la città di Fiumicino”

“Ho creduto opportuno – ha dichiarato Territo – insieme a tutto il circolo di Patria e Libertà di puntare su un presidente giovane perché riteniamo che il futuro appartenga alla nuova classe politica che si sta impegnando per il bene del nostro territorio e nel risolvere i problemi della nostra amata città”.

“Come primo impegno – spiega il circolo FdI – il nostro presidente auspica un incontro con tutti gli altri presidenti dei circoli di fratelli d’Italia sul territorio per pianificare una strategia politica condivisa.

Il circolo continuerà a portare avanti le battaglie intraprese fino ad oggi, che ci hanno fatto incontrare tanti bravi cittadini delusi dal vecchio modo di fare politica”.

“Con rinnovato entusiasmo ed impegno – conclude FdI – ci batteremo per le fasce più deboli, per coloro che sono in difficoltà economiche e per educare i nostri giovani alla cultura della vita ma con la collaborazione di tutti vogliamo elaborare un progetto per rilanciare la nostra Fiumicino. Il futuro ci appartiene e sotto la bandiera dell’identità e dell’amore patrio rilanciamo l’appello a tutti i cittadini di Fiumicino di unirsi a Noi!”

