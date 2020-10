La Lega in piazza, D’Intino e Poggio: “Cassa integrazione fantasma, e intanto i lavoratori aeroportuali ‘muoiono'”

“Cassa integrazione ancora congelata e nessun accenno a sbloccare una situazione ormai insopportabile. A tal proposito, ci siamo recati a Piazza Montecitorio con una delegazione della Lega ed una rappresentanza sindacale dei lavoratori aeroportuali, per chiedere di ‘pagare la cassa’: un’azione concreta che aspettiamo da troppo tempo”. Lo dichiarano in una nota stampa a firma congiunta, Vincenzo D’Intino, capogruppo della Lega a Fiumicino e Federica Poggio, consigliere della Lega e vicepresidente del Consiglio Comunale.

“Proprio i lavoratori aeroportuali, – proseguono i consiglieri – del territorio di Fiumicino e non solo, rappresentano un comparto colpito dalla cassa integrazione, che sta subendo questo eccessivo ritardo dei pagamenti. Ma ora basta. E’ arrivato il momento di far corrispondere i fatti alle parole e non continuare a promettere il nulla”.

“Chiediamo lo sblocco imminente – concludono D’Intino e Poggio – che possa porre fine a questa situazione di disagio”.

(Il Faro online)