Minturno, Monte d’Argento entra nell’area protetta del Parco Riviera di Ulisse

“Anche Monte d’Argento, nel comune di Minturno, entra a far parte delle aree naturali gestite dal Parco regionale Riviera di Ulisse”.

A darne notizia è l’ente parco che specifica: “Il sito, che proprio in questi giorni è stato classificato come Monumento Naturale dalla Regione Lazio, presenta notevoli testimonianze storiche e archeologiche, una rilevante popolazione vegetale di macchia mediterranea e, nonostante la limitata estensione, una comunità ornitica eterogenea composta da passeriformi e numerosi rapaci”.

In considerazione del fatto che la zona è stata ritenuta di pregio naturale, ma anche storico e archeologico la Regione Lazio ha ritenuto opportuno affidare il neo istituito Monumento Naturale al Parco Riviera di Ulisse, per motivi di contiguità territoriale e soprattutto in considerazione della sua acquisita esperienza nella gestione di aree caratterizzate da peculiarità storico-naturalistiche.

La presidente dell’ente, Carmela Cassetta, accoglie questo nuovo impegno come una riconferma del buon operato degli ultimi anni. “I nostri obiettivi – dice Cassetta – si stanno, nel tempo, focalizzando nel tenere insieme le esigenze di conservazione ambientale con quelle di fruizione da parte del pubblico di aree a forte impatto turistico che sono, di fatto, siti archeologici a cielo aperto. Con l’attuale acquisizione di Monte d’Argento che segue quelle della Duna di Capratica a Fondi e della sponda laziale del fiume Garigliano, stiamo portando a termine una “visione di territorio” compatto, da lungo tempo auspicata”.