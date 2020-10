Ostia – Presentati questa mattina al Pontile di Ostia i nuovi autobus Atac, che copriranno le linee del X Municipio.

Dalle 9 del mattino i mezzi sono stati portati alla famosa balconata sul mare lidense, creando curiosità e interesse tra i tanti cittadini che se li sono ritrovati in esposizione sotto casa.

Sono 17 i nuovi mezzi che circoleranno sul territorio di Ostia e il suo entroterra, con l’importante compito di potenziare il trasporto pubblico locale e sostituire i mezzi più vecchi attualmente in circolazione.

La sindaca Raggi è stata puntuale nel raggiungere il Pontile di Ostia alle 9:45. Qui ha ringraziato pubblicamente gli autisti di Atac per l’importante compito che ricoprono sul territorio di Roma Capitale e in particolar modo del X Municipio, rendendosi anche disponibile a scambiare due chiacchiere e farsi selfie con questi dipendenti.

“Questi bus fanno parte dei 228 nuovi che arriveranno a lavorare sul territorio di Roma – dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Pietro Calabrese -. C’è la necessità di potenziare il servizio di mobilità pubblica sul territorio romano, soprattutto poi se prendiamo il caso del X Municipio. Qui infatti inseriremo nuove linee anche per collegare quartieri che attualmente vedono solo il transito di una linea con il centro cittadino e le stazioni ferroviarie”.

“Questi autobus finalmente collegheranno attraverso Atac il territorio di Ostia con Fiumicino – ha detto Paolo Ferrara, consigliere del Comune di Roma per il Movimento 5 Stelle -. Un fatto storico, considerato come le persone con la linea 060 potranno raggiungere in maniera più rapida l’aeroporto Leonardo Da Vinci. Ancora una volta l’Amministrazione centrale si dimostra vicino al territorio del X Municipio”.

“Sono importantissimi questi nuovi autobus sul territorio di Ostia – afferma Giuliana Di Pillo, Presidente del X Municipio -, poiché porteranno un importante aiuto per la mobilità pubblica nel nostro territorio. È un ottimo segnale che palesa l’interesse di Roma Capitale verso il X Municipio e Ostia”.

