Serviva cibo scaduto e mal conservato: chiuso un ristorante di Acilia

Ostia – Serviva cibo privo di etichetta e mal conservato. Così un ristorante di Acilia è stato chiuso dai carabinieri di Ostia, che ne hanno denunciato il gestore. Il locale è stato sequestrato.

Altri cinque esercizi commerciali sono stati invece sanzionati amministrativamente per violazioni inerenti la normativa sulle sale da gioco ed il mancato rispetto delle misure per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica.

