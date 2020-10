A Fiumicino nasce il circolo di Fratelli d’Italia “Leonardo da Vinci”

Fiumicino – Nasce il circolo di Fratelli d’Italia “Leonardo da Vinci”: lo scopo, spiegano i suoi fondatori, è quello di affrontare le criticità dei settori economici e sociali legati all’aeroporto di Fiumicino, soprattutto quelli inerenti alla pandemia di Covid-19 e alla cosiddetta “seconda ondata” di contagi a livello nazionale.

A presiedere il circolo è Alessio Di Mitri, che spiega: “Sono molto contento della fiducia e del sostegno che mi è stato conferito dal gruppo e dalla stessa federazione, e in particolar modo dall’onorevole Marco Silvestroni, che ringrazio personalmente. Mi impegnerò per adempiere al meglio a tale ruolo; da lavoratore aeroportuale so perfettamente le difficoltà e i disagi che vive attualmente l’aeroporto“.

“Fratelli d’Italia – continua Di Mitri – sarà sempre più protagonista nella politica cittadina; è già ben rappresentata in Consiglio comunale dal capogruppo Stefano Costa e auspico un’unione di intenti da parte di tutti i circoli per la crescita della nostra città. Sarò coadiuvato da una grande squadra, e daremo ogni giorno il nostro contributo perché si realizzi la nostra idea di città per una politica fuori dalle vecchie logiche”, conclude.

