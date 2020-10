Acampora è il nuovo presidente della Camera di commercio di Latina-Frosinone

La Camera di Commercio di Latina e Frosinone ha un nuovo presidente, Giovanni Acampora. Quest’ultimo si è candidato all’ultimo momento ed è stato eletto con 20 voti superando quello che era l’unico candidato, Marcello Pagliacelli di Unindustria che ha avuto solo 12 voti.

La notizia è stata accolta con soddisfazione da più parti.

Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha voluto fare “le congratulazioni a Giovanni Acampora per la sua elezione a Presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone. Gli auguro buon lavoro e sono certo che saprà dimostrare ancora una volta tutta la sua competenza e professionalità. In questo periodo così difficile per il mondo imprenditoriale, segnato dalle emergenze sociali ed economiche causate dal Covid-19, il settore ha bisogno di un delicato lavoro di sintesi e di sinergie per la valorizzazione del territorio”.

Anche il primo cittadino di Sabaudia, Giada Gervasi, ha espresso “a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta, i migliori auguri a Giovanni Acampora per il nuovo incarico assunto alla guida della Camera di Commercio di Latina-Frosinone.

Un riconoscimento che arriva a suggellare l’importante lavoro svolto in qualità di presidente di Confcommercio Lazio sud, attraverso il quale ha contribuito con successo a promuovere un dialogo sereno e proficuo tra le diverse istituzioni e realtà imprenditoriali, lo stesso che sono certa confermerà nell’ambito del delicato ruolo che lo attende a supporto delle imprese del nostro meraviglioso territorio.

Soprattutto in questo particolare e destabilizzante momento – continua la Gervasi -, il tessuto imprenditoriale ha necessità di trovare nella Camera di Commercio un sostanziale punto di riferimento, in grado di riscrivere il presente e al contempo di dedicarsi alle nuove progettualità. Ragion per cui, augurandogli buon lavoro, rinnovo ad Acampora la stima e la collaborazione”.