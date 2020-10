Calcio a 5, il Torrino effettua i tamponi anti Covid-19: tutti i ragazzi negativi

Roma – Prima di tutto, la salute. Il Torrino è, da sempre, in prima fila per garantire la salute dei propri tesserati. Per questo, nella giornata di ieri, presso il centro polispecialistico Aster Diagnostica gruppo leader nel campo medico sportivo e non solo, partner del Torrino Calcio a 5, con cui c’è una collaborazione già da qualche anno la squadra ha effettuato il test del tampone Covid-19. Un’azione di prevenzione per i giocatori, lo staff tecnico e le proprie famiglie.

“La salute dei nostri tesserati è da sempre per noi la priorità assoluta – sottolinea Nappi dalla Presidenza che conferma -, la salute è al primo posto, poi viene l’aspetto sportivo. Per questo, a maggior ragione in un periodo così complesso e difficile dal punto di vista sanitario, grazie alla collaborazione con il centro polispecialistico Aster Diagnostica, nella giornata di ieri il gruppo squadra ha effettuato un ciclo di tamponi. È stata un’azione di prevenzione, per continuare a svolgere la nostra attività in sicurezza. Tutti gli esiti sono stati negativi”.

I tesserati del Torrino sono stati accolti nella sede centrale dell’Aster Diagnostica, una moderna e funzionale struttura sita in via delle Costellazioni nel cuore del quartiere Torrino, ad un passo dall’EUR. Laboratorio analisi, radiologie, ecografie, risonanze magnetiche, t.a.c., fisioterapia: sono solo alcuni dei servizi offerti da Aster Diagnostica. Con una sede anche nel quartiere Mezzocammino, i centri Aster, con la varietà e qualità dei servizi erogati, sono diventati un punto di riferimento per tutti i cittadini del quadrante sud della capitale.

“E’ il terzo anno consecutivo il Torrino Calcio a 5 ha il privilegio di avere Aster Diagnostica come proprio partner, per questo vogliamo ringraziare il Dott Luca Girardi che è anche da sempre un grande tifoso della nostra squadra – conclude dalla presidenza Cucunato che sottolinea – come questa collaborazione dura nel tempo, che mette al centro di tutto la salute, per questo consigliano alle famiglie dei nostri tesserati dirigenti e sostenitori i servizi Aster Diagnostica che sono all’avanguardia è certamente hanno un servizio i più la gentilezza di tutto il personale e dello staff medico.”