Il punto

Casa della Salure di Palidoro: lavori in dirittura d’arrivo foto

Sono in fase di ultimazione i lavori all’interno dei locali della Casa della Salute in via Aurelia a Palidoro.









Fiumicino – Sono in fase di ultimazione i lavori all’interno dei locali della Casa della Salute in via Aurelia a Palidoro. Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo dal sindaco Montino, dal vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dall’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e dalla consigliera comunale Paola Magionesi. “Da lunedì prossimo l’assessorato ai Lavori pubblici – afferma l’assessore Caroccia – inizierà una serie di interventi all’esterno della struttura con il consolidamento di un muro di contenimento del terrapieno, la demolizione di alcuni muretti che delimitano il percorso e la creazione di nuovi e comodi parcheggi, con una viabilità interna più funzionale ai fruitori della struttura”. Foto 2 di 2

“Questa mattina il sindaco Montino ha effettuato un sopralluogo presso la Casa della Salute di Palidoro. Siamo molto soddisfatti – dichiarano la Presidente del consiglio comunale Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio Stefano Calcaterra – di poter constatare che i lavori procedono speditamente, che gli interni sono quasi completati e che adesso si procederà agli interventi sulla viabilità secondaria. uella per l’apertura della Casa della Salute in questo quadrante del nostro territorio è stata una battaglia portata avanti fin dal 2008 dal Partito democratico e poi da questa Amministrazione. Adesso sta diventando realtà”