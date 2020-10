Castel Romano, rubano scarpe al centro commerciale: in arresto 2 minorenni

Roma – Furto di scarpe nella giornata del 19 ottobre presso il centro commerciale di Castel Romano, con due ragazze minorenni che si sono rese protagoniste del colpo.

Le ragazze hanno provato a rubare due paia di scarpe verso l’ora di pranzo in un negozio del centro commerciale, con la mercanzia sottratta – di un valore complessivo intorno ai 120 euro – occultata dentro uno zaino.

Sono state scoperte ugualmente dal personale del negozio, con le ragazze che hanno reagito minacciando e aggredendo le commesse presenti.

Solo l’intervento della Polizia ha permesso di fermare le due ragazzine e salvare due commesse del negozio, che stavano subendo delle percosse da parte delle rapinatrici.

Le due commesse refertate nell’ospedale più vicino, hanno riportato uno stato di agitazione e l’altra una contrattura alla spalla con due giorni di prognosi.

Le giovani rapinatrici sono state arrestate per rapina impropria in corso. All’attività commerciale sono state restituite le scarpe sottratte.

