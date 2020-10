Coronavirus, numeri da capogiro: 101 positivi e due morti in provincia di Latina

Sono 101 i positivi distribuiti a Latina e provincia. L’Asl di Latina nel bollettino odierno rende noto i dati della giornata di oggi, 21 ottobre.

“I nuovi casi positivi si registrano 17 ad Aprilia, 21 a Cisterna di Latina, 2 a Cori, 2 a Fondi, 5 a Formia, 24 a Latina, 4 a Minturno, 2 a Priverno, 1 a Prossedi, 6 a Roccagorga, 1 a Roccasecca dei Volsci, 1 a Sabaudia, 1 San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 5 a Sezze e 8 a Terracina”.

L’Azienda sanitaria locale informa anche che a causa del Covid-19 “ si sono registrati i decessi di due pazienti nel Comune di Aprilia”.

L’Asl ricorda anche che “in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno locali postazioni permanenti di drive in”.

Resta vigente la disposizione secondo la quale “l’accesso ai drive in è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 ore. Non verrà pertanto garantito il tampone a persone prive di prenotazione fatta eccezione per i cittadini in partenza per gli stati esteri o a coloro che sono stati contattati direttamente dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl”.

(Il Faro)