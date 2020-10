Covid-19 a Fiumicino, restano 29 i positivi e 32 le persone in sorveglianza attiva

Fiumicino – “I dati che mi ha da poco fornito la Asl Rm3 sul numero di contagi da coronavirus nel territorio comunale di Fiumicino descrivono una situazione invariata rispetto a ieri: sono sempre 29 i positivi e 32 le persone in sorveglianza attiva”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Colgo l’occasione – aggiunge – per ribadire ancora una volta a tutti di seguire dettagliatamente le indicazioni sanitarie per prevenire i contagi: frequente igienizzazione delle mani, uso della mascherine al chiuso e all’aperto, distanziamento fra persone, spostamenti solo se necessari. Si tratta di indicazioni fondamentali per cercare di mantenere basso o nullo il numero di contagiati da Covid-19 nel nostro Comune”.

