Erasmus Days 2020 – Le giornate europee per celebrare l’Erasmus+

Roma, – “…Anche in considerazione dell’ulteriore impulso dato dalla L. 92/18” afferma la Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Savarese, “..è opportuno evidenziare, sollecitare e supportare la dimensione europeistica della nostra scuola per lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza europea”.

Dalla condivisione della vision d’Istituto è scaturito il desiderio della comunità scolastica dell’Istituto ITIS LSA Luigi Trafelli di promuovere le iniziative messe in campo dai docenti e dagli studenti in occasione della quarta edizione degli Erasmus Days 2020, giornate europee dedicate alla celebrazione del Programma Erasmus+. Con la regia delle professoresse Livia Ara e Vincenza Bruno, è stato organizzato il giorno 16 ottobre un incontro di informazione/disseminazione dei propri progetti attivi.

Una giornata di informazione e condivisione dei progetti Erasmus+ quali“DemocracyMatters!”, avviato il 1° settembre 2019, con durata biennale, finalizzato a promuovere negli studenti la conoscenza del valore della Democrazia e allo scambio di buone pratiche tra istituzioni scolastiche attraverso il partenariato costituito dalla scuola capofila tedesca Albert SchaeffleSchule, dall’ITIS-LSA Luigi Trafelli, dalla Sogndalvidaregaandeskule della Norvegia, dalla scuola MeVGKlobouky u Brna della Repubblica Ceca, dal liceo greco PiramatikoGenikoLikioPanepistimiouKritis e dalla Belfast Boys’s Model School dell’Irlanda del Nord, e il progetto “Clilis an objective”, volto allo sviluppo degli obiettivi del Piano di Sviluppo Europeo dell’Istituto, incentrato sull’aggiornamento professionale metodologico dello staff della scuola attraverso la partecipazione a corsi di formazione sull’uso della metodologia CLIL, già sperimentatoin alcune classi prime dell’ITIS e alle esperienze di job-shadowing in ambiente internazionale.

Testimoni/staffetta per alcune classi prime dell’ITIS e del Liceo SA, in meritoalle esperienze maturate durante le mobilità in Grecia (20-24 ottobre 2019) e in Germania (2-6 dicembre 2019), gli studentiprotagonisti dei progetti e, quindi, dell’eventohanno descritto e presentato i loro prodotti: powerpoint, manifesti, video, interviste recanti informazioni circa i programmi svolti in occasione delle mobilità del 2019, Democrazia in Grecia e Libertà di stampa in Germania. L’intervento ha suscitato grande interesse negli studenti delle classi prime e li ha proiettati verso la dimensione europea della società della conoscenza.

L’Istituto ha concluso la giornata con il collegamento per Erasmus Days 2020 in videoconferenza con i partner della Germania, Repubblica Ceca e Grecia, con la piattaforma live di eTwinning.

Anche se, causa emergenza pandemica, le mobilità all’estero sono sospese, le attività di insegnamento/apprendimento continueranno ad essere svolte nel corso dell’anno 2020/21 con lo studio delle tematiche del progetto DemocracyMatters! in tema di diritto alla libertà di espressione, diritto all’ambiente e alla libertà di professione delle diverse confessioni religiose, in modalità on line e live rispettivamente in collaborazione con le scuole partner: Repubblica Ceca, Norvegia e Irlanda del Nord, Germania e Grecia.

