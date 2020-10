Fiumicino, Alessio Berardo: “Nasce il Terzo Polo”

Fiumicino – “A Fiumicino, con l’avvicinarsi della prossima campagna elettorale, già assistiamo a nuovi accordi e diaspore tra i soliti esponenti politici; alcuni da sinistra scelgono persino di migrare a destra, tanto questa amministrazione è risultata essere priva di attendibilità e rea di troppi errori e mancanze a danno della cittadinanza”. E’ la sortita polemica di Alessio Berardo, che annuncia una novità.

“Oggi a Fiumicino nasce il Terzo Polo: un progetto – afferma Berardo – coordinato da movimenti cittadini tra cui il nuovo Comitato di Focene, il movimento delle famiglie Orgoglio Cittadino e l’associazione Fiumara Grande supportati da movimenti politici quali Italia agli Italiani, Oltre il Territorio. Un progetto innovativo che getta le proprie fondamenta nella concreta partecipazione di cittadini preparati e motivati a mettersi in gioco per il proprio territorio.

“Riteniamo – prosegue – che il Terzo Polo porti in essere un reale cambiamento, mentre chi oggi si proclama appartenere al centrodestra macera invece nel solito rimpasto della Destra canapiniana. Auspichiamo inoltre che la Lega e Fratelli d’Italia possano accompagnarci concretamente in questo percorso, altrimenti – conclude Berardo – saremo pronti a creare liste civiche organizzandoci in modo indipendente ed autonomo” .