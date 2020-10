Fiumicino, convocata Commissione Scuola per I.C. Grassi di via Varsavia

Fiumicino – “Siamo ben consapevoli della situazione derivata dalla mancata partenza del tempo pieno e del relativo servizio mensa – dichiara Maurizio Ferreri, Capogruppo di DemoS Fiumicino -. Tutti noi sappiamo i motivi del grave disservizio e, considerato che il problema continua a perdurare , siamo convinti che si debba trovare una soluzione che possa permettere alle famiglie di superare questo momento di transizione nel modo più agevole possibile. La situazione inerente il servizio mensa della Scuola di via Varsavia, in accordo con il Presidente Ciro Sannino, sarà oggetto di discussione già nella prossima Commissione Scuola convocata per giovedì 22 ottobre“.

