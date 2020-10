Guerra in Libia, l’Onu “ottimista” su un cessate il fuoco duraturo

Ginevra – L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia si è detto “abbastanza ottimista” sulla possibilità di un cessate il fuoco duraturo, dopo due giorni di negoziati faccia a faccia tra le parti in conflitto a Ginevra.

Sono “abbastanza ottimista”, ha detto Stephanie Williams, Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite e Capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, in una conferenza stampa in cui ha annunciato diversi accordi concreti come l’apertura delle principali strade del Paese e di alcune vie aeree interne. (fonte Ansa)