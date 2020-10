Il “postino” della Misericordia, in bici tra le auto del drive-in dello zooprofilattico a Ciampino

Roma – A volte basta una bici d’altri tempi per rendersi utili al prossimo. Una bicicletta come quella utilizzata da Troisi ne Il postino, a fare da ponte tra le diverse umanità. Ed è quanto sta accadendo al drive-in della rete regionale presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, in via di Ciampino.

I volontari della Misericordia di Fiumicino hanno come compito primario l’assistenza alle persone in fila per il tampone Covid, ma l’ampiezza della struttura non permette un’assistenza puntuale utilizzando solo le “ronde” a piedi. Ecco perché la responsabile della Misericordia di Fiumicino, Elisabetta Cortani, e i suoi ragazzi, hanno pensato di utilizzare l’ecologica bicicletta – con il suo riconoscibile colore giallo fosforescente – per portare rapidamente assistenza a chi avesse bisogno di una bottiglietta d’acqua o anche solo di una semplice informazione.

Sono state utilizzate due “bici ambulanza”, che normalmente sono attrezzate ai lati con delle bisacce dove sono inseriti un defibrillatore ed altri presidi di primo soccorso, ma che stavolta invece sono risultate utili per supportare il personale dell’istituto nella distribuzione della modulistica da compilare per poter effettuare il tampone e, al contempo, distribuire quei generi di primissima necessità (acqua, biscotti) per alleviare la giornata di chi sta in fila per ore.

Inoltre, l’Istituto ha attivato due linee telefoniche per facilitare i contatti per le informazioni. I numeri : 3427513225 – 3427468841 sono attivi dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18,30.