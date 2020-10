“La linea bus 709 passi nel quartiere”, la richiesta del CdQ Giardino di Roma

Ostia – Ci prova nuovamente il Comitato di Quartiere Giardino di Roma a richiedere un passaggio della linea autobus 709 all’interno del proprio quartiere, così da potenziare l’attuale stato della mobilità pubblico in questo quadrante del X Municipio in assenza di una stazione ferroviaria della Roma-Lido.

E’ diverso tempo che tanti residenti provano a fare questo tipo di richiesta al Comune di Roma e Atac, poiché questa linea consentirebbe un collegamento diretto al centro dell’Eur e soprattutto alle stazioni ferroviarie – in particolare Eur Fermi – della Metro B. Una soluzione che andrebbe ad aiutare soprattutto i lavoratori e gli studenti di questo territorio, che potrebbero raggiungere il centro di Roma in maniera più rapida e soprattutto agevole.

Non è un mistero come il quartiere Giardino di Roma si trovi a metà strada tra il quartiere dell’Eur e Ostia, nonostante faccia riferimento al X Municipio di Roma Capitale. Ma andando a “fare le pulci” alle distanze geografiche, potremmo notare come questo quartiere sorga in maniera più vicina all’Eur. Le distanze infatti dalla realtà eurina sono di 11 km, mentre pero Ostia si tratterebbero di 14 km scarsi.

Un discorso necessario da fare, soprattutto quando si tratta di puntualità per raggiungere i posti di lavoro e comodità per arrivare in queste sedi. Una metodologia oggi non proprio così vivibile, considerato come la linea 013 porta solamente alla stazione di Casal Bernocchi-Centro Giano. Nel pratico chi ha la necessità di andare verso Roma per i più svariati motivi, deve indietreggiare con il bus di quasi 3 km in direzione Ostia e poi prendere la linea ferroviaria Roma-Lido per raggiungere il centro capitolino. Una vera e propria Odissea, se consideriamo come a questo percorso si aggiungono le congestioni del traffico su via di Malafede e via Giambattista Gelli oltre i noti problemi della linea ferroviaria che collega il territorio di Ostia a Piramide. Un dato peggiorato soprattutto per la mancanza di un’autobus che colleghi con la stazione di Vitinia, distante da Giardino di Roma meno di due km.

“Come CdQ stiamo chiedendo un interessamento per la linea 709 – ci dice Alberto Minervini, Presidente del CdQ Giardino di Roma -. Chiediamo d’inserire una fermata su via Massimo Troisi, spostando la fermata presente alla tenuta del Presidente della Repubblica su via Cristoforo Colombo davanti al Fabulous Village di via di Malafede. Una fermata che andrebbe a servire sia i clienti dello stesso camping, ma che scendendo su via Massimo Troisi verrebbe fruito anche da tutto il nostro quartiere”.

