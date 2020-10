Momenti di paura a Cerveteri, in fiamme il tetto di un cinema

Cerveteri – Incendio in un cinema a Cerveteri. L’allarme è scattato alle 13 e 30 di oggi. I vigili del fuoco una volta raggiunti dalla richiesta di soccorso al centralino sono corsi in via Diaz al civico numero 29: un incendio era divampato all’interno di un cinema.

Le fiamme avevano colpito una porzione di tetto della struttura: Ma i soccorritori sono stati tanto tempestivi da evitare che le fiamme si propagassero andando a colpire il resto della struttura.

Una velocità di intervento che ha evitato conseguenze serie per il cinema e anche per le strutture circostanti. Grazie ai vigili del fuoco, infatti, la conta dei danni è stata estremamente esigua. Oltre a dieci metri quadrati di tetto l’incendio non ha provocato altri danni né coinvolto persone.