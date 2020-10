Nettuno, aumentano i casi di coronavirus: 40 nuovi positivi in 72 ore

Arrivano direttamente dal Comune di Nettuno aggiornamenti sulla situazione dei positivi al Covid-19.

L’amministrazione comunale di Nettuno evidenzia: “Sono stati registrati 40 casi positivi al coronavirus dalla Asl Roma 6 nelle ultime 72 ore. Tra questi risultano anche una lavoratrice della scuola Angelo Castellani di Nettuno, per la quale è stato attivato il protocollo di sicurezza e un alunno di scuola primaria di Santa Barbara la cui classe è stata posta in isolamento. Il dato comprende i casi già comunicati nei giorni scorsi con quelli attualmente positivi sul territorio comunale che si attestano a 68 di cui uno ospedalizzato”.

I numeri creano preoccupazione tanto che il sindaco, Alessandro Coppola sostiene: “Si tratta di un aumento considerevole e improvviso, in data odierna ho avuto un costante dialogo con il dipartimento di Prevenzione della Asl che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo. È in corso l’indagine epidemiologica di tutti i casi riscontrati. La maggior parte dei positivi analizzati ha mostrato link a cluster familiari o già noti”.

Il livello di attenzione è alto, tanto da indurre “l’azienda sanitaria locale a monitorare costantemente la situazione e, come amministrazione, siamo pronti ad adottare qualsiasi atto necessario per limitare la diffusione del contagio. Venerdì – prosegue il primo cittadino – ho in programma una videoconferenza con la Prefettura in cui esporrò le mia preoccupazione per questo aumento di casi sul territorio e darò mandato al comandante facente funzioni della Polizia Locale di intensificare sin da subito i controlli per il rispetto delle normative anti-Covid 19. È necessario che tutti i cittadini evitino luoghi affollati, assembramenti, spostamenti non urgenti e non necessari e che tutti indossino sempre la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di sicurezza”.

