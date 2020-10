Nuovo circolo di FdI a Fiumicino, Felici “Il partito cresce sul territorio”

Fiumicino – E’ stato ratificato nella giornata di ieri il nuovo circolo di Fratelli d’Italia “Leonardo Da Vinci” (leggi qui) che va ad arricchire la già importante presenza del partito della Meloni sul territorio di Fiumicino. “La nascita di questo circolo all’interno della realtà dell’Aeroporto e più in generale nella città di Fiumicino è un grosso passo avanti per noi”, si legge in una nota a firma della responsabile locale, Veronica Felici.

“Fiumicino è una realtà bellissima e complessa, e sono certa che il nuovo presidente Alessio Di Mitri saprà interpretare al meglio, insieme a tutti noi, questa importante sfida che abbiamo come Fratelli d’Italia per la crescita e sicurezza del territorio – aggiunge -. Colgo l’occasione anche qui, come già fatto di persona, per fargli il mio personale e caloroso in bocca al lupo.

Voglio, inoltre, ricordare la novità del cambio di Presidenza del nostro circolo ‘Patria e Libertà Fiumicino’ che ha visto la nomina come nuovo presidente di Roberto Feola (leggi qui). Ho seguito personalmente, fin dagli albori, la nascita di questo circolo e sono certa che Roberto saprà fare bene il ruolo di Presidente, anche a lui faccio un caloroso in bocca al lupo“.

“Fratelli d’Italia dimostra che si sta strutturando al meglio per affrontare la crescita esponenziale del partito su tutto il territorio nazionale – conclude Veronica Felici -. Anche su Fiumicino stiamo crescendo e stiamo dimostrando di essere una casa accogliente per tutte le persone serie, che hanno la nostra visione del mondo e che sono convinte che la sinistra al governo della città debba essere mandata a casa il prima possibile”.

