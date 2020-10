Ponza, stanziati oltre 2 milioni di euro per riaprire la spiaggetta di Chiaia di Luna

Sono in arrivo grandi novità per una delle spiagge più famose delle isole pontine e non solo. E’ l’amministrazione comunale di Ponza a comunicare che “la Regione ha assegnato un contributo di 2milioni e 600mila euro per il rifacimento di Chiaia di Luna”.

L’ente locale ricorda che “il 16 ottobre, con la determina numero 375, è stata affidata al Geologo David Simoncelli la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l’intervento di ampliamento arenile per la messa in sicurezza della spiaggia. Quest’ultimo, insieme al progetto di “Regimazione idrologica del Tunnel Romano” permetterà di rendere nuovamente accessibile e fruibile la spiaggia di Chiaia di Luna”.

La storia di Chiaia di Luna è purtroppo legata a una tragedia. Movimenti franosi che nel 2001 hanno travolto e ucciso la studentessa romana Alessandra Pioli. La 26enne stava prendendo il sole in spiaggia quando il costone ha ceduto e la giovane è stata travolta da alcuni massi.

Da quel momento la spiaggia è stata chiusa. Attualmente è inaccessibile sia da terra sia da mare.

Il 20 luglio del 2018 un’altra frana ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nonostante l’interdizione tre turisti si trovavano in zona quando ha ceduto una parte del costone. Per fortuna nessuna conseguenza si è registrata. I tre ne sono usciti incolumi, travolti solo da una fitta nuvola di polvere..

La spiaggia però, tra le più suggestive dell’isola, è ancora chiusa. I ripetuti crolli fanno temere per l’incolumità dei visitatori. Le reti di protezione e le recinzioni non sembra abbiano risolto i problemi legati ai crolli.

L’intervento in cantiere potrebbe, finalmente, consentire la riapertura di Chiaia di Luna dopo 19 anni dalla chiusura.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ponza