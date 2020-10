Fiumicino – “Grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini mi trovo nuovamente a portare alla luce una situazione disastrosa riguardante le piccole discariche abusive sul nostro territorio.” È quanto si legge in una nota di Roberto Feola presidente del circolo FdI-Patria e Libertà.

“Nello specifico – continua Feola – voglio denunciare la desolante situazione di via Pal Piccolo dove, cittadini incivili, hanno creato una vera e propria piccola discarica a cielo aperto.

Foto 3 di 3





Auspico quindi che l’assessore all’ambiente Cini prenda il prima possibile provvedimenti magari aumentando il numero, come abbiamo richiesto in una manifestazione svoltasi questa estate davanti il comune, delle videocamere di sorveglianza.

Qualora – conclude Feola – non fosse così ci prenderemo carico, i militanti del mio circolo ed io, della rimozione e della pulizia della zona stessa”.

