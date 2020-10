Roma, 15enne scomparsa: la Polfer la rintraccia su un treno a Tiburtina

Roma – La cercavano dal 13 ottobre scorso. Dal giorno in cui si era allontanata da casa facendo perdere le sue tracce.

Ricerche disperate per una 15enne che per una settimana non aveva dato segnali alla famiglia ,lasciando i suoi parenti nella disperazione e facendo temere il peggio.

Una preoccupazione terminata stamattina quando la ragazzina è stata rintracciata dalla Polizia ferroviaria di Roma Tiburtina.

E’ stato il capotreno a segnalare la presenza della ragazzina senza biglietto e senza documenti a bordo di un treno regionale.

E’ bastato poco alle forze dell’ordine per risalire all’identità della giovane e accertare che si era allontanata da casa il 13 ottobre scorso, quando la mamma ne aveva denunciato la scomparsa.

La 15enne è stata riaffidata alla madre.

