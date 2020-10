“Scuola in Sicurezza” sul sito della Asl Roma 6 tutte le info utili

La Asl Roma 6, al fine di garantire un’informazione costantemente aggiornata su tutte le questioni che legano le istituzioni scolastiche con le problematiche derivanti dall’emergenza Covid-19, sul proprio sito web continua ad ampliare ed aggiornare la pagina dedicata alla Scuola: “Scuola in Sicurezza” (https://www.aslroma6.it/scuola-in-sicurezza).

È online infatti la nuova sezione “Indicazioni utili”, con informazioni specifiche per categoria: Operatori Scolastici, Referenti Anti-Covid, Genitori e Alunni, Faq. Si tratta delle risposte alle domande e ai dubbi più frequenti poste in queste ultime settimane ai nostri operatori.

La pagina “Scuola in Sicurezza” è in costante e continuo aggiornamento, è suddivisa in sezioni e descrive nel dettaglio le attività in essere a supporto delle scuole, del personale scolastico e delle famiglie tra cui anche:

IL NUMERO UNICO – 06.9327.5308

Il servizio nasce per rispondere ai quesiti delle persone che sono emersi e stanno emergendo nell’attuale fase di emergenza Sars-CoV-2 con la riapertura delle scuole. Il numero unico consente di parlare con un operatore che darà informazioni dirette oppure provvederà a mettere in comunicazione la persona con il servizio di riferimento.

PUNTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO – 06 9327 31 19

Il servizio, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie agli operatori ed agli insegnanti, nasce per ascoltare e raccogliere le richieste di aiuto e rispondere alle possibili problematiche di ordine psicologico che possono insorgere nell’attuale fase di emergenza Sars-CoV-2.

A rispondere sarà un operatore specializzato del Dsm-DP che, dopo una prima accettazione telefonica si occuperà di girare, per competenza, ai diversi Servizi territoriali del DSM-DP la richiesta a cui risponderanno Infermieri e Assistenti Sociali già formati che provvederanno alla compilazione della scheda di accettazione. Sarà attivato, in tempo reale, il Dirigente Psicologo del servizio dedicato, con la collaborazione dei nuovi Psicologi assunti recentemente. Con la persona saranno decisi i tempi e la modalità di un eventuale percorso di sostegno/terapeutico più appropriato.

La Asl Roma 6 invita ad inviare suggerimenti per eventuali contributi “migliorativi” all’indirizzo email sito@aslroma6.it ​