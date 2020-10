Anzio, approvato il progetto per la pista di atletica dello stadio Bruschini

Anzio – La Giunta comunale di Anzio ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione della pista di atletica presso lo stadio Bruschini.

Con la delibera, che prevede di reperire uno stanziamento comunale nel bilancio preventivo 2021, attualmente in fase di elaborazione, fino a 273.000 euro, viene dato mandato all’Ufficio Patrimonio dell’Ente di partecipare all’avviso pubblico statale, per il finanziamento dell’opera, con un contributo massimo erogabile pari a 700.000 euro.

“Abbiamo un progetto esecutivo, per l’adeguamento ed il restyling integrale della pista di atletica, secondo le norme Fidal e Coni – afferma l’assessore al Patrimonio e Bilancio, Eugenio Ruggiero, che ha seguito da vicino l’intero iter progettuale -, con il quale parteciperemo all’avviso pubblico del fondo sport e periferie”.

