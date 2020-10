Anzio, terminati gli interventi di riqualificazione del Cimitero Comunale

Anzio – “E’ stata ultimata in questi giorni la sistemazione del viale d’ingresso al Cimitero Comunale, con la piantumazione di alberi di ulivo e di essenze floreali”. Lo comunica il consigliere comunale, Angelo Mercuri, da alcuni giorni delegato dal sindaco, Candido De Angelis, a seguire da vicino i Servizi Cimiteriali del Comune di Anzio.

“A breve, – prosegue il Consigliere – anche in vista dei giorni dedicati ai nostri cari defunti, completeremo i lavori con interventi mirati di bonifica e con la messa a dimora di altre essenze. Si tratta di alcune prime opere di riqualificazione, alle quali daremo seguito con importanti lavori di ammodernamento dell’area cimiteriale, che sarà un modello di efficienza dell’Ente”.

