Caso Cucchi, il Sindaco di Cerveteri propone la cittadinanza onoraria alla sorella Ilaria

Cerveteri – “Oggi qui c’è un’aria strana; come se il sole non volesse davvero salire. Forse questo cielo romano non potrà mai dimenticare l’assassinio del giovane Stefano Cucchi, ucciso dallo Stato a sangue freddo in un’alba come questa il 22 ottobre del 2009. A Stefano e a tutte le vittime della più vergognosa violenza, quella perpetrata da chi dovrebbe difenderci, va il nostro ricordo. E le mie scuse, come Italiano e come uomo delle Istituzioni. Che la terra vi sia lieve”. Così in un post su Facebook il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci.

“Oggi, durante il Consiglio comunale di Cerveteri, proporrò di intitolare uno spazio nella nostra città alla memoria di Stefano e di conferire la cittadinanza onoraria a Ilaria Cucchi, sua sorella, che tanto ha dovuto lottate per ottenere giustizia. Ilaria, nell’autunno del 2016, venne proprio nella nostra Aula Consiliare a raccontarci la durissima battaglia che stava portando avanti. A lei e a tutti coloro che stanno ancora lottando per la Giustizia e per la Verità, l’abbraccio forte della nostra Comunità”, conclude il Sindaco.

