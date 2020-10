Coronavirus, sono 84 i nuovi positivi: 63 tra Latina, Cisterna e Aprilia

Latina – Il numero di casi positivi al coronavirus a Latina e provincia resta considerevole. Nella giornata di oggi il bollettino dell’Azienda sanitaria locale ha reso noto che “rispetto alla giornata di ieri sono 84 i nuovi casi”.

A preoccupare la situazione a nord della provincia pontina dove si registra il maggior numero di positivi.

I Comuni più colpiti dalla pandemia sono, al momento il capoluogo di provincia con ben 26 casi e a seguire Cisterna di Latina con 24 casi e Aprilia con 13 casi.

Molto calmierata la situazione più a sud della provincia dove i numeri sembrano abbastanza contenuti, Terracina con 6 casi, Gaeta con 2, Fondi con 1, seppure dall’Asl hanno comunicato un decesso nel Comune di Itri.

Il livello di attenzione resta alto. E continua l’impegno ai tre drive-in permanenti nei Comuni di Priverno, Aprilia e Gaeta per monitorare tutti coloro che dietro prenotazione intendono sottoporsi al test antigenico o molecolare per rilevare la positività al Covid-19. Seppure restano le deroghe stabilite dall’Asl circa la possibilità di accedere ai drive in senza prenotazione in caso di cittadini in partenza per Stati esteri o se contattati direttamente dal dipartimento di Prevenzione dell’Asl.

L’Asl si raccomanda, ancora una volta, di “prenotare tramite registrazione online tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari”

(Il Faro)