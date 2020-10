Covid-19 a Fiumicino, Montino: “Ancora 29 i positivi e 32 persone in sorveglianza attiva”

Fiumicino – “Per il terzo giorno consecutivo sono 29 i positivi al coronavirus e 32 le persone in sorveglianza attiva nel Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“I dati che ci fornisce quotidianamente la Asl Rm 3 – prosegue – rimangono stabili. Ma l’andamento nazionale e regionale invece preoccupa. È per questo che oggi, più di ieri, è importante attenersi scrupolosamente alle regole di prevenzione dai contagi stabilite dagli organi sanitari: uso delle mascherine anche all’aperto, distanziamento di almeno un metro fra persone, frequente igienizzazione delle mani”.

“Ricordo inoltre – conclude Montino – che ieri il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza con cui vieta, a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre qualsiasi spostamento tra le ore 24 e le ore 5, se non per comprovate esigenze, come il tragitto casa-lavoro, per motivi di necessità o d’urgenza o per motivi di salute. In questi casi sarà necessario premunirsi del modello di autocertificazione scaricabile dal sito della Regione Lazio”.

