Dragoncello, sgominata banda criminale che gestiva il racket delle case popolari

Ostia – Sono 35 le persone denunciate per l’occupazione delle case popolari di Dragoncello, con 13 appartamenti che sono stati sequestrati dai Carabinieri.

I soggetti fermati sono stati accusati dai militari d’invasione di edifici, ricettazione, furto aggravato, sostituzione di persona e truffa.

Le denuncia arrivano alla fine di un’approfondita indagine dei Carabinieri, avviata nel febbraio 2019.

A gestire il racket delle case popolari di Dragoncello era una banda criminale, che all’interno vedeva numerosi componenti di una nota famiglia campana immersa nella malavita. Conosciuti nel quartiere come i “napoletani”, erano riusciti a entrare nelle residenze popolari nonostante non avessero mai ricevuto alcuna assegnazione formale.

La banda lavorava in maniera molto semplice sul territorio di Dragoncello: una volta occupati abusivamente gli appartamenti trovati liberi, li rivendevano successivamente a persone in cerca di alloggio.

Tra i trasgressori anche due beneficiari del reddito di cittadinanza, cui è stato dato il divieto di dimora nel Comune di Roma e sospeso il beneficio economico.

Altri indagati dovranno rispondere dei reati di sostituzione di persona, furto aggravato ed in un caso truffa, in relazione agli allacci delle forniture presenti negli alloggi: alcuni hanno presentato il documento di altri ignari soggetti, stipulando a loro nome il contratto per l’erogazione di energia elettrica (nel caso della truffa, omettendo anche il pagamento delle bollette per il servizio offerto), altri hanno allacciato illegalmente il cavo alla rete pubblica.

Agli occupanti degli stabili è stato dato un termine entro il quale rilasciare le abitazioni, per poi essere affidate agli Enti proprietari.

