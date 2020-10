Latina, organizza un’imboscata alla ex fidanzatina: 16enne finisce in Comunità

Latina – Stamattina, 22 ottobre, i poliziotti della Questura di Latina, hanno collocato in comunità di un 16enne, poiché responsabile dei reati di atti persecutori e, in concorso con altra persona nota, di lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex fidanzata di 17 anni, in esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in Comunità, emessa ieri, dal Tribunale per i Minorenni di Roma, dal giudice per le indagini preliminari, Gaviano.

A causa dell’atteggiamento ostile e intimidatorio che il ragazzo aveva riservato alla fidanzata, quest’ultima aveva deciso di interrompere il rapporto e, da quel momento, erano iniziate una serie di telefonate e messaggi tramite i “social” whatsapp e facebook, contenenti minacce e vessazioni fino ad arrivare ad organizzare una “imboscata” concretizzatasi con un’aggressione fisica, consumata in concorso con altra persona e avvenuta all’interno di una pizzeria di questo centro cittadino, a seguito della quale la ragazza riportava lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

A seguito di tale episodio e delle indagini della Polizia di Stato che hanno ricostruito l’intera vicenda, su ordine del Tribunale per i Minorenni di Roma, il giovane è stato collocato in una comunità della capitale.

