SITUAZIONE. La perturbazione che tra giovedì e venerdì raggiungerà parte d’Italia a partire dalle regioni nordoccidentali continuerà a scorrere lentamente sullo Stivale durante il prossimo weekend, distribuendo qualche pioggia o rovescio anche al Centro-Sud. Nel corso di domenica uscirà di scena dall’Italia, favorendo un progressivo miglioramento, in attesa però di una nuova perturbazione che sul finire della settimana sembra voler nuovamente affacciarsi all’Italia nordoccidentale. Ecco i dettagli:

METEO ITALIA SABATO. Sarà la giornata in cui la perturbazione in azione già dalla giornata precedente risulterà più attiva, anche se al Nordovest il tempo inizierà già a migliorare con schiarite che conquisteranno anche Sardegna e Lombardia. La giornata comincerà invece piovosa su Triveneto, Emilia Romagna, Levante Ligure e gran parte del Centro Italia, con fenomeni in estensione in giornata a Campania, nord Sicilia, Molise, Calabria e Puglia, anche con qualche temporale sul versante tirrenico. Le temperature diminuiranno nei massimi su gran parte d’Italia, ad eccezione del Nordovest.

METEO ITALIA DOMENICA. La perturbazione si allontanerà verso i Balcani, ma al suo seguito permarrà una residua variabilità sulle nostre regioni centro-meridionali con piovaschi sparsi in graduale esaurimento nel corso della giornata. Andrà meglio al Nord con maggiori spazi soleggiati, ma entro sera tendenza a peggioramento al Nordovest per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica. Temperature in calo al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla Toscana, con possibili locali pioviggini o piogge deboli sui settori nord e costieri della regione fra il pomeriggio e la sera. Soleggiato con qualche nube di passaggio su Lazio ed Umbria. Da segnalare possibili foschie e banchi di nebbia al primo mattino nelle valli interne. Temperature stazionarie od in lieve aumento. Venti da Sud-Sudest deboli nelle aree interne, moderati lungo le coste. Mare mosso.

STABILE MA CON NEBBIE A VALLE, MASSIME IN PROGRESSIVO AUMENTO MA PEGGIORA SULLA TOSCANA TRA 22 E 23, SABATO ANCHE ALTROVE Noteremo una generale stabilità con possibili banchi di nebbia a valle sino a giovedì. Tra la sera di giovedì e venerdì inizia a peggiorare sulla Toscana con nubi in aumento e fenomeni prevalentemente deboli, in intensificazione solo dalla sera del 23; più nubi ma asciutto altrove. Atteso un peggioramento più deciso nella giornata di sabato, con rovesci localmente a carattere temporalesco, a partire dalla Toscana, in estensione a Lazio ed Umbria. Domenica variabile , con nuvolosità sparsa associata ad isolati e deboli fenomeni. Temperature minime piuttosto frizzanti, massime invece in progressivo aumento; temperature massime che tenderanno di nuovo a calare nel weekend.

