“Minturno in uno scatto”: il concorso fotografico aperto a tutti i cittadini

Minturno – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Minturno ha intenzione di pubblicare un calendario con le foto del territorio.

Questa volta, però, il progetto coinvolge tutti i concittadini e si svolge con un concorso fotografico a premi “Minturno Scauri in uno scatto”.

L’amministrazione chiede “a ogni cittadino di prendere parte all’iniziativa immortalando, con qualsiasi supporto abbiate a disposizione, gli angoli più belli del nostro territorio ed inviandoceli”.

Si tratterà di un concorso vero e proprio, in quanto al termine del concorso sarà una giuria di tre fotografi a premiare 3 scatti con un riconoscimento in denaro. Ma con l’occasione verranno scelti i 13 scatti che accompagneranno il 2021 di Minturno e dei suoi cittadini.

Come accade in tutti i concorsi, anche in questa occasione ci sono regole precise da rispettare, occorre che le immagini siano inedite e originali che le iscrizioni al concorso vengano effettuate tra il 28 ottobre e le 12 dell’11 novembre che il materiale in concorso venga inviato o via pec all’indirizzo affarigeneraliminturno@pec.it o via mail all’indirizzo info@comune.minturno.lt.it.

“Resta inteso che – sottolineano dagli uffici del Palazzo comunale di Minturno – tutti i cittadini possono partecipare utilizzando qualsiasi tipo supporto o device professionale o amatoriale”.

