Ostia, Aguzzetti: “Nessun controllo sanitario nell’ex colonia Vittorio Emanuele”

Roma – “Da oltre vent’anni ad Ostia l’ex colonia Vittorio Emanuele è occupata da centinaia di immigrati a cui Virginia Raggi paga persino le utenze con soldi pubblici. Insieme ai residenti ci chiediamo se siano in atto i dovuti controlli per gli occupanti in questo periodo di emergenza sanitaria. Mentre gli Italiani sono costretti ad osservare le misure restrittive imposte dal governo, mentre imprenditori e commercianti romani faticano ad arrivare a fine mese, c’è a chi viene permesso di vivere nell’illegalità più totale anche in questo momento. Torniamo a chiedere lo sgombero dell’ex colonia e controlli sanitari immediati per salvaguardare la salute pubblica ed evitare possibili focolai. Abbiamo già pronta una mozione che vogliamo presentare in Municipio per sollecitare le istituzioni”. È quanto dichiara Alessandro Aguzzetti, portavoce di Volontà Romana nel X Municipio.

