Righini: “Col circolo FdI ‘Leonardo da Vinci’ la destra è sempre più vicina all’aeroporto”

Fiumicino – “Fratelli d’Italia c’è sempre dove più serve rappresentare i cittadini e le imprese soprattutto nei momenti di crisi. La costituzione di un circolo ambientale nello scalo di Fiumicino (leggi qui), fortemente voluta dalla Federazione della Provincia, è un atto concreto di vicinanza alle famiglie e alle aziende che dipendono all’attività aeroportuale che subiscono ristrettezze economiche e limitazioni sociali a causa dell’epidemia di Covid”. Così, in una nota, Giancarlo Righini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

“La nomina a presidente di Alessio Di Mitri, operatore aeroportuale, conferma l’obiettivo di FdI che è quello di tenere alta l’attenzione sul sistema aeroporto, analizzandone le criticità e proponendo nelle sedi competenti soluzioni mirate sui temi dell’occupazione, del sostegno alle imprese, della sicurezza sul lavoro e sull’efficacia dei servizi, anche in questa preoccupante congiuntura della seconda ondata del virus. Grazie al circolo ‘Leonardo da Vinci’, al quale auguro buon lavoro, prosegue il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio già ottimamente rappresentato dal capogruppo comunale Stefano Costa”, conclude Righini.

