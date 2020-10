Via Ostiense, Possanzini: “Non vogliamo l’ennesima tragedia stradale. A quando la messa in sicurezza?”

Ostia – “Il rischio di incidenti mortali su Via Ostiense, aggravato dall’enorme traffico automobilistico amplificato dal Covid-19, è elevatissimo. Serve l’ennesimo incidente per intervenire e mettere in sicurezza questa importante arteria? Adesso basta. Come fatto in precedenza per Via dei Pescatori, ci rivolgeremo alla Procura della Repubblica”. A dichiararlo in una nota stampa, è il segretario di Sinistra Italiana X Municipio Marco Possanzini.

“Ci chiediamo – prosegue il Segretario – se la sindaca Raggi, nelle sue visite nel Municipio X di Roma Capitale, l’abbia mai percorsa. Stiamo parlando della Via Ostiense, una strada a rischio chiusura se non saranno predisposti interventi tempestivi. La Strada Provinciale 8 bis via Ostiense è un’ex Strada Statale ad oggi di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il suo tracciato scorre parallelamente alla SP 8 Via del Mare e collega Roma con il suo mare. Da tempo denunciamo la pericolosità di Via Ostiense, precisamente nel tratto che va dall’incrocio con Via di Castel Fusano fino a Lido Nord, in quanto la corsia di marcia verso il mare è significativamente occupata dalla vegetazione, addirittura in alcuni tratti occupa la carreggiata per quasi mezzo metro coprendo interamente la linea continua che delimita il settore stradale.

La corsia di scorrimento verso l’entroterra della città è, invece, funestata da crateri e buche che costringono le auto in transito a guadagnare sistematicamente il centro strada, andando oltre, al fine di evitare gli impatti con i crateri. Un combinato disposto drammaticamente pericoloso. Le condizione descritte determinano nei fatti un pericolosissimo restringimento delle corsie che costringe le auto in transito, in entrambe i sensi di marcia, a convergere verso il centro strada al fine di evitare l’impatto con la vegetazione o con i crateri presenti sul manto stradale”.

“La Via Ostiense – spiega Possanzini – è una importantissima arteria di collegamento che vede una potente intensificazione del traffico veicolare privato in quanto l’emergenza Covid-19 ha spinto i cittadini ad utilizzare di più l’auto privata per gli spostamenti piccoli e grandi. Parliamo di una strada percorsa da migliaia di auto ogni giorno, di una strada tristemente nota per la sua pericolosità e per i gravissimi incidenti, troppo spesso mortali. Sono necessari e urgenti interventi di manutenzione stradale oramai non più rinviabili. Non si può far finta di nulla davanti ad una condizione di grave pericolo come quella esistente.

La presidente Di Pillo dichiarò pubblicamente che, per intervenire su questo tratto di strada, era necessario attendere dei lavori di adeguamento di alcune tubature previsti da Acea. Sono passati mesi, di Acea nemmeno l’ombra. Servono delle immediate operazioni si sfalcio per liberare la carreggiata e serve un intervento di rifacimento del manto stradale, almeno nei punti più dissestati.

Le piogge autunnali e le temperature rigide amplificheranno il fenomeno di sgretolamento dell’asfalto aggravando enormemente lo stato del manto stradale già oggi fortemente compromesso. Non possiamo aspettare Acea, serve un intervento di messa in sicurezza almeno nei tratti stradali più critici della Via Ostiense”.

“Ricordiamo alla Giunta Di Pillo e alla Sindaca Virginia Raggi, – sottolinea il Segretario – di diritto Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale, che l’Amministrazione è responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini. Abbiamo protocollato mesi fa in Municipio X un documento per chiedere l’immediato intervento sulla Via Ostiense, per chiedere almeno un sopralluogo al fine di avere consapevolezza sullo stato dei luoghi. Chiedevamo solamente un intervento per mettere in sicurezza questa importante arteria di collegamento ma ovviamente, come tradizione di “quelli di adesso” vuole, nessuno ha risposto.

La pazienza è finita, non vogliamo assistere all’ennesimo incidente, vogliamo che qualcuno si attivi per impedire l’ennesima tragedia della strada. Il silenzio istituzionale, tipico di questa Amministrazione, sarà parte integrante dell’Esposto che presenteremo nei prossimi giorni presso la Procura della Repubblica di Roma e che inoltreremo anche in Prefettura”.

“Non si può lasciare un minuto di più la Via Ostiense in una condizione di totale insicurezza – conclude Possanzini -. Faremo di tutto, in tutte le sedi possibili, così come abbiamo fatto per ‘stimolare’ lo sfalcio della vegetazione su Via dei Pescatori, per far si che la Via Ostiense torni ad avere uno standard minimo di sicurezza ad oggi totalmente assente”.

