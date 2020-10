Ardea – Continuano le operazioni della Polizia Locale e delle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa di Roma per contrastare i reati verso gli animali. Uno degli ultimi interventi è avvenuto proprio nel comune di Ardea, dove gli agenti della municipale, coordinati dal Comandante Sergio Ierace, e gli operatori del Norsaa hanno verificato le condizioni di alcuni cani in un’abitazione privata.

Il proprietario dei cani in questione era stato arrestato e aveva delegato a un amico di andare a controllare di tanto in tanto lo stato degli animali nella sua abitazione.

“Gli animali erano tenuti in cattive condizioni igienico sanitarie – si legge in una nota del Norsaa di Roma -. Dopo aver effettuato le verifiche, ammonito il proprietario, sono state date delle prescrizioni stringenti e tempi brevi per la messa a norma. La non ottemperanza potrà portare a provvedimenti seri ed importanti”.

“Sempre più la politica – proseguono le guardie zoofile -, la sensibilità e l’operatività della Polizia Locale di Ardea, diretta dal Comandante Sergio Ierace, è in prima linea sui maltrattamenti, i malgoverni e la protezione degli animali. Siamo molto orgogliosi di collaborare con queste professionalità”.

