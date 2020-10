Colonia Vittorio Emanuele di Ostia, il comitato abitanti risponde alle accuse di Volontà Romana

Ostia – “Come abitanti della Vttorio Emanuele – replica il Comitato Abitanti Vittorio Emanuele – vogliamo precisare che abbiamo e continuiamo a rispettare le indicazione del governo e degli enti locali sul mantenimento delle distanze, utilizzo delle mascherine e altro, come tutti gli altri cittadini di Ostia. Precisiamo anche che noi non siamo occupanti della Vittorio Emanuele, ma abitiamo qui con le autorizzazioni del Comune di Roma. Nessuno di noi è mai stato denunciato per occupazione abusiva, non abbiamo occupato questo palazzo”.

“Se il comune paga le utenze lo fa in modo legale – prosegue il Comitato -, così come fa con tante case del Comune a Ostia. A testimonianza di questo è il fatto che in quasi 30 anni nessuno del Comune o del Municipio è mai stato indagato o condannato per le utenze della Vittorio Emanuele. Ci fa pena la pochezza mentale di certe persone che gridano alla sicurezza sanitaria e allo stesso tempo ci vorrebbero senza acqua o elettricità. Lo sappiamo tutti che il miglior modo di essere sano è di non avere accesso a servizi essenziali per la vita”.

“Ci sfuggono le ragioni per quali lo Stato dovrebbe controllare specificatamente proprio noi – conclude il Comitato Abitanti Vittorio Emanuele – e non per esempio qualsiasi altra palazzina di Ostia. Gridare allo sgombero di una struttura legale quando allo stesso tempo si va ad occupare illegalmente, mostra disonestà e cattiveria. Noi abbiamo sempre combattuto per il diritto delle persone ad avere un posto per abitare e non auguriamo a nessuno, neanche a loro, di subire uno sgombero. Non si risolve con sgomberi l’emergenza abitativa e la povertà, qualsiasi colore politico uno ha”.